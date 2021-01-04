Çocuklarımızı kobay olarak kullanamazlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada dün yayılan "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılsın" paylaşımlarına tepki gösterdi. "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir" diyen Koca, şunları kaydetti:Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı, devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır.İşe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz.Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suiistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz.Bir konuda toplu olarak tepki vermek kadar güzel bir davranış yoktur. Ancak gördüğümüz kadarıyla ilaç şirketlerinin amacına hizmet eden bir organizasyonla karşı karşıyayız.Burada esas konu ahlak sınırlarını aşarak devletimizi aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu yapmaktır. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız.SKG'DANkonuya ilişkin yapılan açıklamada da "Tedavide kullanılan ilaç, SMA Tip 1 hastaları için 5 Temmuz 2017'den, SMA Tip 2-3 hastaları için 1 Şubat 2019'dan itibaren Sağlık Uygulama Tebliği kapsamındadır. Şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutar 2 milyar TL'yi aşmıştır" denildiSMA Bilim Kurulu üyeleri, "Bu hastaların tedavisinin olmadığı ve 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği"iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Kurul, şu bilgileri paylaştı: "Gen tedavisinin etkinliğine dair bilimsel platformlarda yayınlanan kanıtlar henüz yeterli düzeyde değildir ve halihazırda uygulanan tedaviye üstünlüğüne dair kanıt bulunmamaktadır." Kurul, Kovid-19 salgın sürecinde bağışıklığın baskılanmasının ölüm riskini artırabileceği gerekçesiyle gen tedavisi uygulamasının şu an uygun olmadığı yönünde görüş belirtti.