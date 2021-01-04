"Erken seçim imasıyla aba altından darbe ima ediyorlar"

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi" kitabıyla ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bir söyleşi verdi. "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" başlığını taşıyan söyleşi sosyal medyada gündem olurken, tepkiler de ardı ardına geldi.

BAŞBUĞ: "27 MAYIS ASKERİ DARBESİ BÜYÜK BİR OLASILIKLA ÖNLENEBİLİRDİ"



İlker Başbuğ'un tepki toplayan ifadeleri söyleşide şöyle yer aldı: "23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, "Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım" deyince, Adnan Menderes'in cevabı "derhal" olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu."

ŞENOCAK: "ABA ALTINDAN DARBE İMA EDİYORLAR"



Sosyal medyada tepki çeken bu açıklamalarla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak şunları yazdı: "CHP kafalıların darbe aşkı bitmiyor. Bir Başbakanın idamından utanç duyacaklarına "erken seçim yapsaydı darbe olmazdı" diyerek aba altından darbe ima ediyorlar. Bilsinler ki, milletimiz bu girişimler karşısında imayla yetinmez, gereğini yapar. Bunu da 15 Temmuz'da göstermiştir!"