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FETÖ'nün kilit ismi soruşturmasında kazı yapılan alanda

SON DAKİKA HABERİ... ’nın  ilçesinde, FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan ’ün evrak dolu çantayı gömdüğü iddia edilmişti. Son dakika bilgisine göre, o iddialar üzerine kazı çalışması yapılan ormanlık alanda budün akşam saatlerinde çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 22:11 Son Güncelleme: 4.1.2021 22:45 ABONE OL
FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında, Akyazı Küçücek Mahallesi Meşelik mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıktığı bölgede FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan Adil Öksüz'ün evrak dolu çantayı bir araziye gömdüğü iddiası üzerine kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.

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FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz soruşturmasında kazı yapılan alanda yangın
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