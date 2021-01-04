Göksu’dan İBB Başkanına partizanlık mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi önünde marjinal sol terör örgütü DHKP-C'nin marşını söyleyip 'Katil polis' sloganları atanlara destek verdi.

Terör propagandası yapılan eylemden sonra sosyal medya hesabından "Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım" dedi.



'PARTİZANLIĞI NASIL BİTİRMİŞ?'



CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da destek verdiği eylemde DHP-C marşı söyleyip 'katil polis' sloganları attıktan sonra polis ekiplerine saldıran eylemcilere destek veren İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımından sonra Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise "İBB Başkanı 'partizanlığı söküp atacağız' diyormuş. CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu Başkanvekili, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İBB İtfaiye Başkanı. Nasıl da sökmüş atmış ama…" ifadelerini kullandı. İBB Başkanının terör marşı söyleyen eylemcilere verdiği destek için ise Göksu, "Ayrıca bir İBB Başkanının, "Katil polis " diye bağıranlara 'Haklı mücadelelerinin yanındayım' mesajı vermesi hangi ruh halinin tezahürüdür acaba?" diyerek tepki gösterdi.