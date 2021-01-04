Küçük çocuğu parka terk edip gittiler! Anne gözaltına alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir parkta yalnız başına terk edilmiş bir çocuk bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede bulunan 17 farklı güvenlik kamerasını incelemeye alarak detaylı bir soruşturma başlattı.

BAYRAMPAŞA'DA YAKALANDI

Çalışma sonucunda küçük çocuğu terk eden kişinin İran uyruklu şüpheli Vahid A. olduğu tespit edildi. Konu hakkında harekete geçen İstanbul Polisi, şüpheli adamı Bayrampaşa'da yakalayarak gözaltına aldı.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Vahid A.'yı yakalayan polis, bu sefer de çocuğun annesini yakalamak için bir operasyon başlattı. İran uyruklu şüpheli anne Shokoufeh P. ise Esenyurt'ta bulunan adresine düzenenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.