Menemen’de kader günü... Belediye Başkanı Serdar Aksoy yolsuzluktan tutuklanmıştı...

İzmir 2. İdare Mahkemesinin Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin kura bölümü için aldığı yürütmeyi durdurma kararının ardından koltuğuna oturacak isim bugün çekilecek kura ile belirlenecek. Kura çekimi bugün akşam saat 17.00'da gerçekleştirilecek olan Menemen Belediye Meclis toplantısında yapılacak. Yenilenecek olan kuradan çıkan isim Başkan Vekili olarak Aksoy'dan boşalan koltuğa oturacak.

TUTUKLANDI

1 Mart 2019'da göreve gelen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, "zimmet, irtikâp, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Meclis üyelerinin oy kullandığı seçimde ilk 2 turda çoğunluk sağlanmazken, 3. ve 4. turlarda oylar eşit çıkınca kura çekimi gerçekleştirildi. Kuradan CHP'nin adayı Deniz Karakurt çıkarken, AK Parti kura çekiminde usul hatası yapıldığı gerekçesi ile kura çekimini yargıya taşıdı. Mahkeme ise kura çekimini iptal ederken, CHP'nin yaptığı itiraz mahkemece ret edildi. İzmir Valiliği mahkemenin verdiği karara uyarak, Başkanvekilliği seçiminin, 4 Ocak yani bugün yapılmasına karar verdi.

BUGÜN BELLİ OLACAK

Valiliğin kararı uyarınca Aksoy'dan boşalan koltuğa kimin oturacağı bugün saat 17.00'da yapılacak belediye meclis toplantısında belirlenecek. Mahkeme kararı doğrultusunda kura çekimi yenilenecek. Kuradan çıkan isim bundan sonraki süreçte Belediye Başkan Vekili olarak Aksoy'dan boşalan koltuğa oturacak.