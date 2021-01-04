Menemen'de kura perşembeye kaldı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Belediye Meclisinde Başkanvekili seçimi yapılmış, başkanvekilini kurayla CHP'li Deniz Karakurt kazanmıştı. Bu seçimin ardından AK Parti kura seçiminin usule aykırı yapıldığını öne sürerek mahkemeye gitti. İzmir 2. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. CHP, bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Bu sırada da İzmir Valiliği kura seçimin 4 Ocak yani bugün yapılmasına karar verdi.

MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ KATILMADI

Mahkemenin kesin kararını açıklamadan Valiliğin seçim kararı almasına tepki gösteren CHP cephesinden seçime yönelik farklı senaryolar oluşturuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Toplantıya AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyesi olmak üzere 14 meclis üyesi katıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için toplantı perşembe günü 17.00'a ertelendi. Erteleme kararının ardından AK Partili meclis üyelerinden tepki geldi.

SÜREKLİ TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Hukuktan kaçılmaz! CHP; Menemen'de ne yaparsa yapsın, yargı kararını uygulamak, şaibeleri ortadan kaldırmak noktasında sorumludur. Çatışma zemininden nemalanmaya çalışmanın kimseye faydası olmayacağı gibi; hiç kimsenin Menemen'e zaman kaybettirmeye de hakkı yoktur!" ifadelerini kullandı.