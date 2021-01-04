"PKK, Sincar'dan tasfiye edilecek"

Sincar'ın güvenliğini sağlamak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan Sincar anlaşmasının ardından terör örgütü PKK/YPG, IKBY sınırları içinde Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçlerine karşı eylem düzenlemeye devam ediyor.

Teröristler Suriye'nin kuzeyindeki muhalif Kürtlere de saldırarak ofis ve evlerini ateşe vermişti. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu "Bawer Dersim" kod adlı Süleyman Şahin, yaşanan gerginliğin sebebinin KDP olduğunu, bu gerginliğin örgütün Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığını tehlikeye attığını söylediği öğrenildi. Terörist Şahin, Peşmerge Güçlerinin bölgedeki varlıklarını reddettiklerini ve söz konusu alanlara geri dönmelerini istemediklerini belirterek Irak ve IKBY arasında imzalanan Sincar anlaşması ile PKK/YPG'nin mutlak suretle tasfiye edilmesine karar verildiğini ifade etti. Yaklaşık 6 yıl önce DEAŞ'ı bahane ederek Sincar'ı işgal eden PKK/YPG'li teröristlerin bölgede 3 bin 500'den fazla silahlı militanı bulunuyor.



PKK'nın Sincar İşgaline tepki gösteren KDP yetkilileri ise Sincar'ın IBKY'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bölgedeki son gelişmelere IBKY'den yapılan açıklamada, "PKK/YPG elebaşları son dönemde KDP hakkında birçok suçlamada bulunuyor. Sincar'daki Kürtler, PKK'dan destek istemedi ve istemeyecek. Sincar'ın IKBY'nin bölünmez bir parçasıdır. PKK/YPG Sincar'ı IKBY'den koparmaya çalışıyor, ancak bu kadar yeter. Hem halkımıza yaptığınız zulüm ve eziyetlere hem de Sincar'ın koparılmasına müsaade etmeyeceğiz. PKK unsurlarını Sincar Anlaşmasına rağmen farklı isim ve kılıklarla bölgede kalmaya devam ediyor. Haşdi Şabi milisleri olarak maaş aldıkları da biliniyor" dendi. PKK/YPG'li teröristlerin Sincar anlaşmasına rağmen şehri terk etmemeleri anlaşmanın bir tarafı olan Peşmerge Bakanlığı'nın da tepkisini çekiyor.