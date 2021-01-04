Son dakika haberi: PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti, aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu yaralıların ilk tedavisi bölgedeki Mehmetçik tarafından yapıldı.

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