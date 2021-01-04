Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi!

Şırnak Gabar Dağı'nda Jandarmanın yürüttüğü Yıldırım-1 Cudi Şehit J. Astsubay Sıddık Uluocak operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Komandolar, öldürülen PKK'lı teröristlerin saklandığı inlerde adeta cephanelik buldu. Aralarında antitank ve roket mühimmatlarının da bulunduğu binlerce mühimmat ele geçirildi.
Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi. Teröristlerin inlerine giren jandarma komandolar, 5 RPG-7 Antitank Mühimmatı, 1 Isı Güdümlü Roket mühimmatı, 1 60.lık Havan Namlusu, 6 60.lık Havan Mühimmatı, 6 savunma el bombası, bin 500 7.62 Ak-47 Mühimmatı, bin 300 Uçaksavar Mühimmatı, bin 400 Bixi Mühimmatı, 2 Ak-47 Şarjörü, 40 Doçka mühimmatı, 1'i lazermetreli 2 dürbün ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
SOYLU "KAHRAMANLARIMIZ İNLERİNE GİRDİLER"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Soylu "2021'de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" demişti.