Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütüne 'Yıldırım' darbesi! Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu ile terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken, ele geçirilen mühimmatların bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca operasyona ilişkin fotoğraflar da Bakanlık tarafından servis edildi.