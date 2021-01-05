7 kıtada aktif politika! Türkiye'den kararlı duruş

Yunanistan'ın uluslararası geçerliliği bulunmayan Sevilla Haritası'na dayandırdığı maksimalist politikaya karşı Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin haklarını korumaya devam edilecek. Türkiye, hakları noktasında dik durmayı sürdürürken, diyalog yanlısı tutumundan da vazgeçmeyecek. Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne teknik ve askeri destek sürecek, çatışma bölgelerinde haklı olana destek verilmeye devam edilecek.

GÖÇ MUTABAKATINDAN GÜMRÜK BİRLİĞİ'NE KRİTİK KONULAR MASADA

AB ile ilişkilerin Yunanistan ve GKRY tarafından rehin alınma çabasına karşı Ankara, yapıcı politikasını sürdürecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu ay sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek. Zirvede, 18 Mart Göç Mutabakatının güncellenmesi, vize serbestisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi hususları masada olacak.

FRANSA İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB büyükelçileri ile bir araya gelecek. Geçen yıl Türkiye karşıtı politikalarıyla ilişkilerin gerginleşmesine yol açan Fransa ile başlatılan normalleşme süreci için yol haritası belirlenecek. Fransa'nın bu noktada samimi bir tutum takınıp takınmaması süreçte kritik öneme sahip olacak.

SURİYE'DE SİYASİ SÜRECE AĞIRLIK VERİLECEK

Sınırlarında terör koridoru kurulmasına yönelik oyunları Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları ile bozan Türkiye, terörle mücadelede kararlı adımlara atacak. Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü şekilde dönmesi için çalışmalar sürerken, ülkenin toprak bütünlüğü noktasında başından beri desteklenen siyasi sürece ağırlık verecek. Bu ay 5'incisi gerçekleştirilecek anayasa toplantılarında ilk kez içerik masaya yatırılacak.

GÜNEŞ DOĞUDAN DOĞAR

Yeniden Asya girişimi kapsamında Asya ülkeleri ile ticari ve diplomatik ilişkiler geliştirilecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur'un yer aldığı ASEAN örgütü büyükelçileri ile görüşecek. Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye-Afganistan-Pakistan zirvesi organize edilecek. Endonezya ve Bangladeş ile Ticaret ve Savunma İşbirliği Vizyon Belgesi oluşturulacak.

DİPLOMATİK MİSYON SAYISI ARTACAK

Belize, Kosta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama ve Dominik Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu SICA ülke liderleriyle Türkiye'de zirve yapılacak. Türkiye'nin Dünya'da 5'inci sırada bulunduğu diplomatik ağ genişleyecek. Diplomatik misyon sayısı 252'ye ulaşacak, Uruguay'da büyükelçilik ile Ekvador ve Gine Bisseau'da yeni diplomatik misyonlar açılacak.