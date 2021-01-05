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Dünya genelinde 600'den fazla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 59 ülkeden 600'den fazla gazetecinin yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. 10 aylık süre içerisinde 'de 31, Pakistan'da 22, 'de 17 Kovid-19 nedeniyle öldü.

AA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:59 ABONE OL
Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

PEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın başından bu yana geçen 10 aylık sürede günde ortalama 2 gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar 602 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Salgında en çok gazeteci ölümü 303 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 145, Avrupa'da 94, Kuzey Amerika'da 32 ve Afrika'da 28 gazeteci virüs nedeniyle öldü.

Peru'da 93, Brezilya'da 55, Hindistan'da 53, Meksika'da 45, Ekvador'da 42 ve Bangladeş'te 41 gazeteci yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE 17 GAZETECİ KOVİD-19'A YENİK DÜŞTÜ

Salgını en ağır geçiren ülkelerden İtalya'da ise 37 gazeteci yaşamını yitirdi. ABD'de 31, Pakistan'da 22, Türkiye'de 17 gazeteci Kovid-19 nedeniyle öldü.

Virüs, İngiltere'de 13, Panama'da 11, Bolivya'da 9, Afganistan, Dominik Cumhuriyeti, Nijerya ve Rusya'da 8'er gazeteciyi yaşamından etti.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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