Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitiyor?

Yurt genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması başarılı bir şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere, hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz bir şekilde kısıtlama uygulanıyor. Bu noktada, hafta içinde akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağı saatleri ve diğer bilgiler de öğrenilmeye çalışılıyor. Market ihtiyacından diğer ihtiyaçlara kadar, son anda bir sıkıntı yaşamak istemeyenler, 'Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaça kadar sürüyor?' sorusuna yanıt arıyor.

5 OCAK BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamaya yönelik genelge yayınlanırken hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de paylaşıldı. Peki, 5 Ocak bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman kalkacak?

Detaylar şu şekilde;