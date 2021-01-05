SON DAKİKA! Boğaziçi provokasyonu CHP'nin elinde patladı: İşte CHP'nin rektör vekilleri

Son dakika haberi: Sabah.com.tr, daha önce AK Parti'den aday adaylığı olduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bir kaos arayışının malzemesi olarak kullanmaya çalışan CHP'nin milletvekili ve danışman listelerinde çarpıcı isimlerin yer aldığını ortaya çıkardı.

Bilim insanlarının bir partiye üye olması ya da oy kullanması sıradışı bir durummuşçasına sokak eylemleri ile kaos kovalayan CHP'de "Partili rektör mi olur?" tezi öne çıkarken partinin yakın geçmişinde Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde rektörlük yapmış isimlerin, ve de 28 Şubat döneminde YÖK başkanlığından öğretim üyeliğine darbe ayağı olarak kullanılan birçok ismin milletvekili listelerinde yer aldığı görmezden gelindi.