Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında yeni gelişme! İddianame kabul edildi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme", "suçu ve suçluyu övme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından takipsizlik kararı verilmişti.

İTİRAZ ÜZERİNE YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

Verilen takipsizlik kararına Fahrettin Altun'un avukatının yaptığı itiraz neticesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararını kaldırarak Kaftancıoğlu hakkında yeniden iddianame düzenledi. Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede 21 Nisan günü CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiği Kuzguncuk'ta bulunan evine giderek evin bahçesini kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.

Başsavcılık, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı | Video

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İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki paylaşımı sonrası Fahrettin Altun'un avukatı savcılığa müracaat edip Kaftancıoğlu'nun paylaştığı bu yazıyı delil olarak göstererek üzerine atılı suçları işlediğini bildirdiği belirtildi. Canan Kaftancıoğlu'nun ise savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçlardan dolayı yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

10 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kabuk edilen iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Yaşanan bu olayla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.