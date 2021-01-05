SON DAKİKA HABERLER: Kristina'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Sır perdesini telefon ve kamera kayıtları aralayacak





6 AY ÖNCE TAŞINMIŞ



SABAH'ın edindiği bilgilere göre Kristina, Bodrum'a 6 ay önce taşındı. Tercümanlık yapıyordu. Aynı zamanda Ukrayna'da maddi durumu iyi olan ailesinden de maddi destek alıyordu. Kirada oturduğu sitede en son 30 Aralık günü görüldü. Aynı gün kendisinin sipariş ettiği bir kargo gelmişti. Kristina'nın kollarındaki kelepçenin siparişini yine kendisinin verdiği, cesedinin yanında bulunan kutuda ise anahtarının olduğu tespit edildi.