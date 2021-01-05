Son dakika: Kozmik imamdan HDP talimatı! Dikkat çeken 40 bin dolar detayı

KARDEŞİ VE KARISINA PARA AKTARMIŞ

Gaybubet evinde saklanan Ugan'ın kozmik imam görevinin yanı sıra örgütün "Finans sorumluluğu" görevini de yürüttüğü, 2017'de örgüte ait 915 bin doları mahrem yapılardan ihraç edilen personele dağıttığı öğrenildi. Örgütten 16 ay boyunca aldığı toplam 40 bin doları, KHK ile ihraç edilen kardeşi Mikail Ugan ve hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan soruşturma başlatılan ve örgüt kolejinde öğretmenlik yapan Selda Ugan'a aktardığı belirlenen Yasin Ugan, yargılandığı Ankara 34. Ağır Mahkemesinde 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 22 yıl 2 ay 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.