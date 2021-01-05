‘Türbanlı hâkim’ sözlerine soruşturma

CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar, bir televizyon programında başörtülü hâkim ve savcılara karşı nefret söyleminde bulunarak "Kendimden söylemek istiyorum, ben yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli" demişti. Sağlar'ın başörtülü kadınları ikinci sınıf gören sözleri akıllardan çıkmazken, skandal sözlere tepki yağmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlar'ın skandal sözleri nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık tarafından Sağlar hakkında resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sözleri nedeniyle Sağlar hakkında "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan, resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.Sağlar'ın skandal açıklamalarına bir tepki de Hâkimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) geldi. HSK'dan yapılan açıklamada, "Giyim, kuşam, yaşam biçimi, etnik kimlik gibi çoğaltılabilecek nedenlerle hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar, 100 yaşına girmeye hazırlanan Cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters düşecek, birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.