3 dava birleştirildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında açılan Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ile 1 sanıklı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 10 sanıklı davanın birleştirilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti; bölgede arama yapan bazı askeri personelin helikopterdeki GSP cihazlarını söktükleri iddiasıyla nitelikli hırsızlık suçundan yargılandıkları Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu göndererek arama çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın birleştirilmesine karar verdi.