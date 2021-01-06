İddianame kabul edildi 10.5 yılla yargılanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini izleten CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi. Kaftancıoğlu, 10.5 yıl hapis istemiyle yargılanacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 21 Nisan günü CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın aynı partiye üye iki kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesiyle birlikte ikamet ettiğiKuzguncuk'ta bulunan evine giderek evin bahçesinin fotoğrafını kendisine ait cep telefonuyla çektiği ve elde ettiği görüntüleri de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi. İddianamede Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Özçağdaş hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.