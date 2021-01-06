SON DAKİKA | AK Partili vekile köpek diyen kadına beraat verdi!

Son dakika haberler: Menşure Sütlüeroğlu isimli vatandaş 2019 yılında sosyal medya hesabından, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.'den maaş aldığına ilişkin bir paylamışın altına, "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Sütlüeroğlu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2019 yılında yaptığı paylaşım üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında "hakaret" suçu kapsamında İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sütlüeroğlu savunmasında, adına açılmış başka bir sosyal medya hesabından paylaşımın yapıldığını, kendisinin böyle bir paylaşımda bulunmadığını belirterek, kendi sosyal medya hesabını mahkemeye sundu. Yapılan incelemelerde hakaret paylaşımın Sütlüeroğlu'nun hesabından yapıldığı tespit edildi.