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'de horoz şikayeti! 'nin horozu başına iş açtı

Ünlü yazar ve dağcı 'nin evinde beslediği horoz, sabahın erken saatlerinde ötmeye başlayınca mahalleliyi rahatsız etti. Uykusunu bu nedenle alamadığını ileri süren komşusu Bülent K. zabıtayı arasa da horoz sesinden kurtulamadı. 'Uyuyamıyorum ve istirahat edemediğim için iş yerinde verimsiz oluyorum' diyen Bülent K., horoz sahibi Mahruki'den şikayetçi oldu. 'da da horozun sabahın erken saatlerinde öttüğünü gösteren çok sayıda 'ihbar' içerikli video dikkat çekti.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 08:46 Son Güncelleme: 6.1.2021 08:48 ABONE OL
Etiler'de horoz şikayeti! Nasuh Mahruki'nin horozu başına iş açtı

Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud'a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın 6. kuşak torunu olan ünlü yazar ve dağcı Nasuh Mahruki, İstanbul Etiler'de ikamet ediyordu. Mahruki sahibi olduğu bahçe katındaki evinde bir de horoz besliyordu. İddiaya göre Mahruki'nin horozu sabah erken saatte öttüğü için komşuları rahatsız olmuştu.

Horoz sesinden rahatsız olup, kapıya dayandı

Geçtiğimiz günlerde horoz, sabah erken saatlerde yeniden ötmeye başladı. Sesten rahatsız olan bir komşu, uykusundan uyandırdığı için Mahruki'nin ikametine gitti. Kapıyı açan genç adam horoz sesimden rahatsız olduğunu belirtip dikkatli olmalarını istedi. Fakat komşu günlerce horoz sesiyle sabahın erken saatlerinde horoz sesi nedeniyle uyanmaya devam etti.

Sabah erkenden uyanıyorum

Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğüne başvuran komşu, defalarca aradığı zabıta müdürlüğünün gerekli işlemlerini yapmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu.



34 yaşındaki Bülent K. isimli komşu, aylardır devam eden horoz sesi yüzünden sabaha karşı saat 4 sularında uyandığını, gerekli şekilde istirahat edemediği için iş yerinde verim alamadığını belirterek, huzur ve sükununu bozan horoz sahibi Nasuh Mahruki'nin cezalandırılmasını istedi.

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Etiler'de horoz şikayeti! Nasuh Mahruki'nin horozu başına iş açtı
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