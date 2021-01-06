Etiler'de horoz şikayeti! Nasuh Mahruki'nin horozu başına iş açtı

Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud'a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın 6. kuşak torunu olan ünlü yazar ve dağcı Nasuh Mahruki, İstanbul Etiler'de ikamet ediyordu. Mahruki sahibi olduğu bahçe katındaki evinde bir de horoz besliyordu. İddiaya göre Mahruki'nin horozu sabah erken saatte öttüğü için komşuları rahatsız olmuştu.
Horoz sesinden rahatsız olup, kapıya dayandı
Geçtiğimiz günlerde horoz, sabah erken saatlerde yeniden ötmeye başladı. Sesten rahatsız olan bir komşu, uykusundan uyandırdığı için Mahruki'nin ikametine gitti. Kapıyı açan genç adam horoz sesimden rahatsız olduğunu belirtip dikkatli olmalarını istedi. Fakat komşu günlerce horoz sesiyle sabahın erken saatlerinde horoz sesi nedeniyle uyanmaya devam etti.
Sabah erkenden uyanıyorum
Bunun üzerine Zabıta Müdürlüğüne başvuran komşu, defalarca aradığı zabıta müdürlüğünün gerekli işlemlerini yapmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu.