Etiler'de horoz şikayeti! Nasuh Mahruki'nin horozu başına iş açtı

Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud'a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa'nın 6. kuşak torunu olan ünlü yazar ve dağcı Nasuh Mahruki, İstanbul Etiler'de ikamet ediyordu. Mahruki sahibi olduğu bahçe katındaki evinde bir de horoz besliyordu. İddiaya göre Mahruki'nin horozu sabah erken saatte öttüğü için komşuları rahatsız olmuştu.