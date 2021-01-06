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SON DAKİKA HABERİ: Kişi başı bin Avro ödemişlerdi! 'ya gitmek isterken kendilerini orada buldular

Göçmen kaçakçıları tarafından vaadiyle 'ın ilçesine bırakılan 84 sığınmacı yakalandı. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu , ve Afganistan uyruklu 84 kişiyi yakaladı. Arazide yapılan aramada 8 can simidi ve bunları şişirmek için kullanılan 6 pompa ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 22:47 Son Güncelleme: 6.1.2021 23:45 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Kişi başı bin Avro ödemişlerdi! İtalya'ya gitmek isterken kendilerini orada buldular

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük Mahallesi'nde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 kişiyi yakaladı. Arazide yapılan aramada 8 can simidi ve bunları şişirmek için kullanılan 6 pompa ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyrukluların ifadelerinde, İtalya'ya gitme vaadiyle kişi başı 1000 avro karşılığında göçmen kaçakçılarıyla anlaştıklarını ve kendilerinin buraya bırakıldığını söyledikleri öğrenildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Kişi başı bin Avro ödemişlerdi! İtalya'ya gitmek isterken kendilerini orada buldular
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