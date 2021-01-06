Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han aHaber'de! Erdoğan ile birlikte islamofobi'ye karşı savaşıyoruz

"BATILILAR PEYGAMBERİMİZE OLAN SEVGİMİZİ ANLAYAMIYOR ÇÜNKÜ..."

Batı dünyası, Müslümanların tepkisini anlayamıyor. Batı dünyası, İslam'ın düşünce özgürlüğüne karşı olduğuna inanıyor. Batı dünyası saygı ve sevgiden uzakta. Batılılar Peygamberimize olan sevgimizi anlayamıyor, çünkü onlar kendi peygamberlerine bizim davranmadığımız gibi davranmıyor.

"ERDOĞAN DIŞINDA KİMSE İSLAMOFOBİ'Yİ ANLATAMIYOR"

Maalesef Erdoğan dışında Müslüman liderler İslamofobi'yi iyi anlatamıyor. Batılı liderler bizim İslam'a verdiğimiz önemi anlamak istemiyor. İslam liderleri AB ve BM'de sürekli Peygamberimizi anlatmalı. Peygamber Efendimiz tüm Müslümanların kalbinde yaşıyor. Anti semitizm ile mücadele ettikleri kadar İslamofobi ile mücadele etmiyorlar.

"SADECE BİR İSLAM VAR"

Fransa yönetimi İslamofobi'yi önleyemiyor. Fransa terör ile İslam'ı yan yana göstermeye çalışıyor.

İslam düşmanlığının Fransa'ya çok ağır sonuçları olacak. "Fransa'da başörtüsü takan herkes radikal ilan ediliyor" Sadece bir İslam var, o da Peygamber Efendimiz'in getirdiği İslam. Camide Müslümanlar öldürüldüğünde kimse Hristiyan terörü demiyor. Batılılar Peygamber'e hakaretin ne olduğunu kavrayamıyor.

Marjinalize edilen toplum radikalize olur. Fransa yönetimi kendi halkını radikalize ediyor. Macron'un İslam karşıtı söyledikleri saçmalıktan başka bir şey değil.