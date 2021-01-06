Ünlü AVM’deki kavgada tanınmış işadamına da dava!

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin başkanlığı ve aynı zamanda tabanca, silah, av tüfeği ve askeri silah üretimcisi Sarsılmaz Silah'ın varisi Latif Aral Aliş, 01 Ocak 2019 günü 34 L.. plakalı aracıyla Zorlu Center AVM'ye geldi. Aracını D lobi girişine park eden Aliş, aracından ayrılmak üzereyken 34 V.. plakalı bir araç, Aliş'e ait aracın sol ön tarafına çarptı.

Yaşanan kaza sonrası araç sahibi Avukat İbrahim S., aracından çıkarak alışveriş merkezine doğru yürümeye başladı. Latif Aral Aliş'in yanında bulunan koruma görevlileriyle birlikte İbrahim S.'yi durdurarak, "aracıma çarptınız insan çarptığı aracı bakmaz mı" diyerek sitem etti. S. ise "öderiz sen kimsin" diye cevap verdi. İkili arasında kısa sürede gerilim yaşandı. iddiaya göre yaşanan tartışmada İbrahim S., Aliş'e hakaret etti.

Latif Aral Aliş



SİLAH GÖSTERİP TEHDİT ETTİ



Yaşanan tartışma sırasında Aliş'in korumaları, iş adamını araca bindirdi. Olay yerinden çıkmak için aracına binen Aliş, park alanından manevra yaparken avukatın aracına iki kez çarptı. Aliş'in yanına giderek araca binmek isteyen İbrahim S., koruma görevlileri tarafından engellendi.



AVUKAT, TEHDİT VE HAKARETTEN YARGILANIYOR



Aliş'in ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında AVM görüntüleri incelendi. Avukat İbrahim S.'nin olay sırasında beline koyduğu aletin cinsi kamera görüntülerinde ve bilirkişi raporunda anlaşılamadı. İfadesine başvurulan avukat, beline koyduğu aletin elektro şok cihazı olduğunu belirtti.

İbrahim S.



İŞ ADAMINA DA DAVA AÇILDI



Savcılık tarafından avukat İbrahim S. hakkında Latif Aral Aliş'e karşı silahtan sayılan bir aletle korku ve panik yaratacak şekilde etki yaratarak hakaret edip, silahla tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle 'Silahla Tehdit ve Hakaret' dava açtı. 7 yıla kadar hapsi istenen avukat hakkında yargılama devam ederken, ünlü iş adamı hakkında da devam edilen soruşturma sonucu dava açıldı. Latif Aral Aliş, İbrahim S.'nin aracına, ileri doğru hamlelerle çarparak zarar verdiği gerekçesiyle yargılanacak. 3 yıla kadar hapsi istenen İş adamı, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.