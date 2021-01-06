Yiğitlik ve vatanseverliğin sembolü

İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında memleketi Elazığ Baskil'deki törenle anıldı.Sekin'in, Doğancık Köyü'ndeki kabri başında düzenlenen törende, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi, mezara karanfil bırakıldı.Vali Erkaya Yırık, yaptığı konuşmada, "Sekin, İzmir Adliyesi"ne roketatar, el bombaları, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlere sadece bir tabancasıyla karşı koydu. O mukavemeti gösterirken, 'Ben varım' derken çocuklarının yetim kalacağını hiç düşünmedi bile. Bu milletin Fethi Sekin'leri, Ömer Halisdemir'leri bitmez. Dün Seyit Onbaşılar, Yahya Çavuşlar, Adile Onbaşılar, Yüzbaşı Galip Beyler ve nice şehitler bitmediği gibi elbette bitmeyecektir. Fethi Sekin bu milletin birliğinin ve beraberliğinin, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile aynı nefesin ve canların parçası olduğunun da sembolüdür" dedi.Şehidin dayısı Hikmet Kürüm de Sekin'in, terör örgütü tarafından İzmir Adliyesi'ne saldırı yapılmasını önlediğini ve yüzlerce insanın hayatını kurtardığını anlatarak, "Bu vesileyle kahramanlığını dünyaya ilan etmiş, canı pahasına kendi çocuklarını geride bırakmıştır. Vatanı, milleti için şehadet şerbeti kendisine nasip olmuştur. Fethi dünyaya bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini ve ayrıştıramayacağını göstermiştir" dedi.Kürüm, yeğeninin emekli olduktan sonra kabrinden 200 metre aşağıda babasına ait araziye bahçe ve küçük bir ev yapma hayali olduğunu söyleyerek "Hayalindeki o bahçeli evi yapamadı ama şehitlik evini yaptı" diye konuştu. Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin 17 gün önce evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle törene katılamazken şehidin kardeşi Ahmet Sekin ise "Aynı kanı taşıdığımız için Allah'a hamdolsun" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cesaret ve fedakarlıklarıyla ülkemiz için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesine yer verdi.İzmir Adliyesi'ne 4 yıl önce düzenlenen PKK saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, binanın C Kapısı önünde bulunan Sekin Anıtı önündeki törenle anıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanvekili Oktay Tabur, başsavcı vekilleri, hâkimler, savcılar ve adliye çalışanları Sekin'in şehit olduğu noktaya giderek dua etti, anıta karanfil konuldu. Anıta karanfil bırakan adliye çalışanı Soner Sönmez, "Fethi Sekin engel olmasaydı birçok arkadaşımız şehit olacaktı. Sekin ve Can'ı özlemle anıyoruz" dedi. Adliye binasına şehitlerin fotoğrafları konulurken İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı klip, dev ekrandan gösterildi. Siyasiler sosyal medya hesaplarından şehitleri anma mesajı paylaştı.