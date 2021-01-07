Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemciler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayında ifadeleri alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI

İfadesi tamamlanan 24 kişiden Azad A. Ve Harun Reşit Ş. (Yıldız İdil) tutuklama talebiyle sevk edilirken, 21 kişi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce 23 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Azad A.'nın eylemcileri yönlendiren grup lideri olduğu, Harun Reşit Ş.'nin ise emniyet görevlilerine tekme ve yumruklarla mukavemet ettiği ileri sürülmüştü.