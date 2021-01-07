Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemciler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

önündeki eylemciler, şartıyla serbest bırakıldı

Üniversiteye rektör ataması sonrasında protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadeleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 23 eylemci şartıyla serbest bırakıldı. 1 eylemci ise savcılık ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 7.1.2021 22:15 Son Güncelleme: 7.1.2021 22:19 ABONE OL
Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemciler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayında ifadeleri alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Son dakika | Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonda gelişme! Gözaltına alınmışlardı...

ADLİ KONTROL ŞARTI

İfadesi tamamlanan 24 kişiden Azad A. Ve Harun Reşit Ş. (Yıldız İdil) tutuklama talebiyle sevk edilirken, 21 kişi adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce 23 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Azad A.'nın eylemcileri yönlendiren grup lideri olduğu, Harun Reşit Ş.'nin ise emniyet görevlilerine tekme ve yumruklarla mukavemet ettiği ileri sürülmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemciler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA