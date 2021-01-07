SON DAKİKA - Olay TV'deki derin bağlantılar FETÖ’ye kadar uzandı

Son dakika: İş adamı Cavit Çağlar ve Hüseyin Köksal tarafından kurulan Olay TV ile ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Olay TV'nin patronu Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal ve Murat Kapki'nin sahibi olduğu Advertcity isimli şirketin İBB'den ihalesiz reklam alanı aldığı öğrenildi. Aynı şirketin ortağı olan Murat Kapki'nin kardeşi Ferhat Kapki'nin ise FETÖ'nün ABD'deki okullarında müdürlük yaptığı bildirildi.

İSTANBUL'UN REKLAMLARINI ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ben ortak olsam kapanmazdı" dediği Olay TV ile ilgili ilginç bağlantıları gözler önüne seriyoruz. Olay TV'yi finanse eden Hüseyin Köksal'ın kardeşi Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından kurulan Advertcity Reklam Ajansı, daha bir yılını doldurmadan İstanbul'daki üst geçitteki reklam alanlarını aldı.

FETÖ'NÜN OKULUNA MÜDÜR OLDU

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında hayata geçirilen Advertcity adlı şirketin ortağı olan Murat Kapki'nin kardeşi Ferhat Kapki'nin de FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarında çalıştığı anlaşıldı. Ferhat Kapki'nin, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan FETÖ'ye ait Youngstown Horizon Bilim Akademisi'nde müdür olduğu tespit edildi. ABD'de FETÖ'nün kontrolü altında olduğu okuldan, milyon dolarlarca kaynak elde edildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yayın yapmaya başlayan ve HDP'ye yakın bir yayın politikası izlediği gerekçesiyle kanalın resmî sahibi Cavit Çağlar tarafından 26 gün sonra kapatılmıştı. Cavit Çağlar'ın HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine kanalı kapattığını açıklamasını görmezden gelen muhalefet ise Olay TV'nin siyasi baskıyla kapattırıldığı iddiasını savunmuştu.