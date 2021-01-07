Karlov suikastında iki sanık yine sustu

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada kritik iki sanık, avukatları ile görüşemedikleri gerekçesiyle ikinci defa savunma yapmadı.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevli olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yargılanmaya devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın kritik isimleri olan tutuklu sanıklar MİT'in Rus Masasında görevli Vehbi Kürşad Akalın ve suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki 'öğretmeni' olduğu ileri sürülen Şahin Söğüt, avukatları gözaltına alındıkları gerekçesiyle ikinci defa esasa ilişkin savunmalarını yapmadı.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN AVUKAT DİJİTAL MATERYALLERİNİ İSTEDİ



Esasa ilişkin savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Vehbi Kürşad Akalın, avukatının gözaltına alındığını ve görüşemedikleri gerekçesi ile savunma hazırlayamadığını ifade etti. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten darbeci sivil imamların da avukatlığını yapan ve geçtiğimiz günlerde ETÖ üyeliği iddiasıyla yurt dışına çıkış yasağı verilen sanık Akalın'ın avukatı gözaltına alındığı sırada bilgisayarına el konulduğunu, savunma metinlerinin de bilgisayarda olduğunu öne sürdü. Savcılık tarafından el konulan dijital materyaller kendisine iade edildiği takdirde esasa ilişkin savunma yapacaklarını belirten İzmirli, savunma için ek süre talebinde bulundu.

'AVUKATIM GÖZALTINDA SAVUNMAM HAZIR DEĞİL'



Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki 'öğretmeni' olduğu ileri sürülen Şahin Söğüt, ise 4 yıldır cezaevinde olduğunu, bu süreç içerisinde üzerine atılı suçun ispatlanamadığını ileri sürerek tahliyesini talep etti. Esasa ilişkin savunma hazırlığı olduğu süreçte avukatının tutuklandığını ifade eden Söğüt, savunma yapmak için ek süre istedi. Sanık avukatı Adem Kaplan da FETÖ üyeliği kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığını 3 ay boyunca cezaevinde kaldığından dolayı savunmaya yönelik bir hazırlık yapamadığını söyledi. Sanık avukatı Kaplan, Söğüt'ün kendisine gönderdiği, not ve mektuplara el konulduğunu, geri verilirse savunma yapacaklarını öne sürdü.



Diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz da tahliye talebinde bulunu. Mahkeme heyeti, beyanların ardından tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.