Örgüt üyeliğinden yargılanıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasını bahane ederek girişilen provokasyonda ilginç detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 36 kişi arasında olan ve öğrenci olduğu iddia edilen 15 kişinin Boğaziçi Üniversitesi ile hiçbir ilişkisinin olmadığı ve bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlardan bazılarının da DHKP, MLKP ve Dev Yol'un da aralarında bulunduğu terör örgütlerine üye olma suçlamasıyla yargılanmasının sürdüğü öğrenildi. 36 şüpheli arasında sadece bir kişi Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıtlı.Gözaltına alınan Rıdvan Salih G. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi... Daha önce PKK/KCK ile DHKP/C eylemlerine katıldı.Muhammed H., Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil. TKEP/L eylemlerine katıldı.Erkin Barın G., DEVPAR içerisinde faaliyet yürüttü. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil.Azze Deniz A., MLKP terör örgütü açık alan gençlik yapılanması SGDF içerisinde faaliyet yürüttü. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil.Ecem K., sol marjinal yapılanmaları organizesinde gerçekleştirilen eylemlere, etkinliklere katılım sağladı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil.Ulaş Çelik'in Twitter'daki paylaşımları hayret uyandırdı. Çelik'in terör örgütü propagandası yaptığı ortaya çıktı. Bu paylaşımlarda Ulaş Çelik'in, "Her bombalamadan sonra yaralıların üzerine gaz bombalarıyla saldıran itler geberince kahraman Türk polisi oluyor değil mi?" diye yazdığı görüldü.BoğaziçiÜniversitesi'nde rektör gerilimi dün de sürdü. Öğrencilerin eylem çağrısı nedeniyle güvenlik tedbirleri, olağanüstü oranda yükseltildi. İstanbul Valiliği ise koronavirüs tedbirleri kapsamında eylem yasağı getirdi. Polis, üniversitenin kuzey ve güney kampüsünde geniş güvenlik önlemi aldı. 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 23'ü İstanbul Üniversitesi, 3'ü Mimar Sinan Üniversitesi, 1'i Marmara Üniversitesi, 1'i Atatürk Üniversitesi, 1'i Ege Üniversitesi, 1'i Okan Üniversitesi, 3'ü açık lise ve 2'si de açık öğretim öğrencisi. Gözaltındaki İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 4'ünün "Terör propagandası" kaydı var. 1 öğrencinin ise DHKP-C üyeliğinden kaydı bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından, eski AK Parti milletvekili adayı olduğu gerekçesiyle girişilen provokasyona CHP tam destek çıktı. Oysa CHP'liler, geçmişte kendi siyasi görüşlerine yakın onlarca ismin rektörlüğünü görmezden geldi. Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından rektör olarak atanan isimler bugün CHP saflarında boy gösteriyor. İşte o isimlerden bazıları:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi. 2004'te rektör oldu. CHP rozetini takarak Aydın'dan milletvekili yapıldı. Yeniden rektör oldu.28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencileri üniversitelere almayan YÖK eski Başkanı Gürüz, CHP'de danışmanlık yaptı. Gürüz, sık sık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.Başörtüsü zulmünü başlatan "ikna odalarının" mucidi. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı'ydı. Serter, üniversite macerasının ardından CHP'de iki dönem milletvekilliği yaptı.ODTÜ eski Rektörü. CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Cübbesiyle çıktığı kürsüden YÖK Kanunu'nu eleştirdi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçti.Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlik yaptı. 2011 genel seçimlerinden sonra CHP'den İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi.Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nı iki kez yapan Yekta Güngör Özden, 28 yıl boyunca CHP'de hukuk danışmanlığı görevini üstlendi.28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi'nin yasakçı rektörüydü. Alemdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adalet' yürüyüşüne katıldı.Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili CHP' ve terör örgütlerinin başını çektiği provokasyon ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen algı operasyonunun altında yatan art niyeti masumlaştırma çabaları boşa çıktı. Rektör Bulu ile ilgili başlatılan iftira kampanyasında öne sürülen yalanlar ise tutmadı. Yüksek Lisans ve doktorasını Boğaziçi'nde yapan Bulu, ODTÜ'de lisans eğitimi yaptı, çeşitli üniversitelerde kurucu rektör, rektör, dekan gibi görevlerde bulundu. Özellikle uzmanlık alanı olan şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği konusunda prestijli yayınevlerinde kitapları basılan Bulu, alanında liyakat sahibi isimlerden biri olarak biliniyor. ANKARASABAHSABAHSABAH