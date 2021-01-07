Bursa'da genç bir kızı telefonla taciz eden Mete Akyolcular'ı, tacizden haberi olduğu halde kollayan ve 1 yıl sonra Osmangazi İlçe Başkanı yapan CHP'nin İl Başkanı İsmet Karaca, bir kadınla görüntülü görüşme yaptığı sırada çırılçıplak soyunan Rafet Yurdakul'u da danışmanı yaptı.

2020 yılında siyaset arenasında sadece taciz, tecavüz ve sarkıntılık gibi yüz kızartıcı olaylarla yer alan CHP'de bir skandal daha patlak verdi.