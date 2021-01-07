SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 9-10 Ocak hafta sonu yasak var mı?

Son dakika haberleri... Ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Bilindiği üzere, hafta içi belirli saat aralığında, hafta sonu ise kesintisiz bir şekilde kısıtlama uygulanıyor. Vaka sayılarındaki azalmaya bağlı olarak, yasakların ne zaman kalkacağı da vatandaşların bir numaralı gündem maddesi durumunda. 15 Ocak'ta yasakların kalkacağı iddialarının da gündeme gelmesi konuya yönelik araştırmaların artmasına neden oldu.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR, 15 OCAK'TA KALKACAK MI?

Yasakların 15 Ocak'ta kalkacağı ile ilgili iddialar gündeme geldi. Kısıtlamalarla beraber vaka sayısındaki gözle görülür düşüş yaşanırken yasakların kalktığına veya yakın zamanda kalkacağına dair bir karar alınmadı.

HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Bu noktada, hafta içinde akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağı saatleri ve diğer bilgiler de merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamaya yönelik genelge geçtiğimiz haftalarda yayınlanırken hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de duyuruldu. Peki, 7 Ocak 2021 bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Detaylar şu şekilde;