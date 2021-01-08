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Başkan Erdoğan’dan Asiltürk’e ziyaret

HASAN AY HASAN AY
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Asiltürk’e ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Çankaya Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretten sonra Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında balkondan kendisini alkışlayan vatandaşlara ve ziyareti görüntüleyen basın mensuplarına el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Görüşme basına kapalı yapıldı.
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Başkan Erdoğan’dan Asiltürk’e ziyaret
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