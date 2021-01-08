Son dakika: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı İBB'nin kreş oyununu gözler önüne serdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde 'Tuzla Belediyesi İBB'nin yapmak istediği kreşe engel oluyor' iddialarına yanıt verdi. Dr. Yazıcı, "İBB'nin kreş yapmak istediği iki parselden birinde içinde şahsa ait parsel var. Diğeri ise İçmeler mahallesinde okul alanı olarak ayrılmış parsel. Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'da 90'a yakın parseli var ve bunların 20 tanesine istediği gibi ruhsat verebiliyor. Kendi alanlarını bırakıp biri özel mülkiyet olan diğeri okul alanı olan yere kreş yapmak için zorluyor. Kendi alanlarınıza yapsanıza. Okul alanına yapılmak istenen kreş için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da görüş bile alınmamış" ifadelerini kullandı.



'KREŞİ YAPMAYACAKSINIZ UĞRAŞIYORSUNUZ'



İBB yönetiminin kendisine ait yerler dışında özellikle 2 parsele teklif verdiğine değinen Yazıcı, "İmar değişikliği verdiğiniz parselin 4 buçuk metre yanında aynı yola cephe, kendi parseliniz varken, özel bir şahsa ait olan mülkiyeti ısrarla kreş alanına çevirip o adamın yerini de istimlak ederek, para vererek ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir tane kreş yapacaksınız Tuzla'da sorun oldu. Allah aşkına 20 tane ruhsat alabilecek yeriniz var, bilmiyorsanız öğretelim. Derdiniz ne? Yapmayacaksınız uğraşıyorsunuz. Başka bir derdiniz yok" diye konuştu.





'MİLLETİN EMANETİNE İHANETTİR'



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı İBB'nin kreş yapacak alanı olmasına rağmen özel bir mülkiyeti kamulaştırmak istemesinin vatandaşın emanetine ihanet olduğunu belirterek, "20 yerde kreş yapma parseliniz var. Tüm parselleri çıkarttım. Onları da biliyordunuz. Bunun yerine özel mülkiyete ait bir yeri spor alanından kreş alanda çevirip kamulaştırıp ne yapmaya çalıştığınızı vatandaşın ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Ama varsa bir rant, bunun hesabını sorun. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'na söylüyorum. Eğer ki 20 tane yere ruhsat verilebilirken, kendi ruhsat alanı varken, yanında özel bir mülkiyet alanını da içine alarak, kamulaştırmaya götüren kötü niyetli olan kim varsa büyükşehirde, ilçede kim varsa hesabını sorun. Bunun adına ne denir, siz söyleyin. Bu çok büyük bir aymazlıktır. Milletin emanetini ihanettir. Burada kreş yapmaya niyetiniz yok sağda solda top çevirip duruyorsunuz" şeklinde konuştu.



'KADINI ÇALIŞTIRIP PARASININ YARISINI KREŞLERE ALIYORSUNUZ'



Başkan Yazıcı, İBB'nin açtığı kreşlerin fiyat politikasını eleştirerek, "Pendik'te bir tane İBB'nin kreşi açılmış. 690 TL ücret alınıyor şu anda. 690, iki tane çocuğu varsa etti sana yaklaşık 1400 lira. Asgari ücret 2 bin 800 TL. Yarısını aldınız. Kırtasiye ücretleri, şu ücretleri, bu ücretleri, gidiş geliş yol masrafları. Zaten kadını çalıştırıp parasını cebinden alıyorsunuz. Bu hesabı hiç yaptınız mı? Ücretsiz yapacaksanız yapın. 690 lira ücret istiyorsunuz kreşlerden. Kreş yapacağım diye bas bas bağırıyorsunuz. Kadın maaşının yarısını aldınız. Sonra biz de iş yaptık diyeceksiniz" dedi.



'KREŞİ BEN YAPIP SANA VERECEĞİM'



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki yılda 11 tane kreş yapabildiğini eleştiren Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi bütçesinden beş okul yaptıklarını belirterek, "Kreş için ben artık Büyükşehir'e diyeceğim ki; bırak artık, Tuzla'daki kreşi ben yapayım sana vereyim. Diyeceğim artık. Ayıp. Bir kreştir tutturdu. Sanki çok zor bir şey. Ben yapıp vereyim. Bu ne kadar ayıp bir şey. Yok onu aldı, bunu etti, şunu etti. Hepsi bir kreş. Biz 25 tane Aile Sağlığı Merkezi yaptık. 2 tane jandarma binası. 5 tane okul yaptık. Tuzla Belediyesi'nin bütçesinden. Sizin 11 tane kreşin büyüklüğünden daha fazla biz sadece okul yapıp Milli Eğitim Bakanlığına verdik" diye konuştu.