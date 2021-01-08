Elebaşı Gülen’i kalpten götürecek haber! Yeğenine verilen ceza onandı

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Fatma Nur Gülen, 2018'de İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonla örgüt evinde yakalandı. Örgütün hijyen evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen Gülen, tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı olan Fatma Nur Gülen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Gülen, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, elebaşının yeğeni Fatma Nur Gülen'e verilen yerel mahkeme kararını onadı.



CEZAEVİNDEN BAŞVURDU



Cezaevindeyken etkin pişmanlıktan yararlanma amacıyla savcılığa başvuran Fatma Nur Gülen verdiği ifadede, örgütteki 100'e yakın ismi tek tek açıklamış ve örgüt için ev ablalığı yaptığı dönemde, örgütün okul yapılanması ve mahrem yapılanma hakkında bilgiler vermişti. Yeğen Gülen, elebaşı Gülen'in tüm ailesini de grafik çizerek polise anlatmıştı.



SOYADINI İSTEMEMİŞ



Fatma Nur Gülen ifadesinde şunları söylemişti: "Ben Fethullah Gülen'in öz yeğeniyim. Abilerim Şamil ve Yasir Gülen çalıştıkları kurumlardan ihraç edildi. En büyük abim Tavus Bin Keysan Gülen'in ismini amcam Fethullah Gülen koymuş. Darbeden önceki zamanda annem ve babamla soy ismimizden dolayı tartıştık ve artık Gülen soyadını taşımak istemediğimi söyledim ve o günden bu yana halen ailemle görüşmüyorum. 2005 yılında Fatih Üniversitesi'nde okurken bu yapıyı tanımaya başladım.



"BUNDAN SONRA BU EVİN ABLASI SENSİN"



Kaldığım evde Nergis İnkaya bana 'Bundan sonra bu evin ev ablası sensin' dedi. İstemedim ancak ısrar edince kabul ettim. Bu yapının içinde yer almak istemiyordum, ancak Gülen'in yeğeni olduğum için tepki çekerim diye korktum. Her ne kadar bu yapının üniversitesinde okuduysam da evlerinde kaldıysam da bunlar tamamen babamın baskıları ile olmuştur. Ben de mağdur edildim."