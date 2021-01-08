Eski HDP’li vekilden Kobani’nin terör eylemi olduğu itirafı!

Son dakika... Kobani olayları kapsamında 108 kişi hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile hazırlanan iddianamede, eski HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ifadesinde Kobani olayları esnasında gerçekleştiren eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiği ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, milletvekilleri ve HDP eş başkanların PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılarına yer verildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan eski HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, "Kobani olayları olarak bilinen ve ölüm olaylarının yaşandığı eylemlerin demokratik bir hak olmadığını tam aksine şiddet eylemleri olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'ÇAĞRILAR PKK'NIN ORGANİZE ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR'



Kobani soruşturması kapsamında hakkında 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 37 kez 'Kasten adam öldürme' ve bir dizi suçlardan hapis istemiyle dava açılan eski milletvekili İbrahim Binici, ifadesinde kendisinin Selahattin Demirtaş'ın talimatı ile Kobani'ye gittiğini ve halka yapılan çağrıların Kobani olaylarını PKK'nın yaptığına işaret ettiğini söyledi. Binici, "24.dönem milletvekili olmamla birlikte söz konusu heyetler içerisine HDP partisinin ve MYK 'nın çağrısı üzerine katıldım. Kobani olayları olarak bilinen ve ölüm olaylarının yaşandığı eylemlerin demokratik bir hak olmadığını tam aksine şiddet eylemleri olduğunu söyleyebilirim. Ben şiddetin her türlüsüne karşı duran bir kişiliğe sahibim. Yapılan Kobani olayları esnasında gerçekleştiren eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiği ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Yapılan açıklamalar talimatlar ve çağrılarda bunu gösteriyor" diye konuştu.