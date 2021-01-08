Gaygubet evinden çıkan FETÖ'cüler inkara sarıldı! Bylock'a rağmen suçunu kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan aranan firari eski emniyet müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba, Ankara'nın Sincan ilçesindeki örgütün hücre evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski emniyet müdürleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmalarına rağmen örgüt üyeliğini inkar ederek susma haklarını kullandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan ve gizlenerek ailesinden ayrı olarak gaybubet evinde kaldığı tespit edilen firari 1. sınıf emniyet müdürleri İbrahim Erbaba ile Ali Dikici'ye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki takibi sonucu sabah saatlerinde Ulus semtinde 2 yıldır firari olan Ali Dikici'yi yakaladı. Dikicinin üzerinde yapılan üst aramasında tebligat bulundu. Tebligatı inceleyen polis ekipleri, Sincan ilçesindeki gaybubet evini tespit etti.

ASMA DALINA TUTUNARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Emniyet Müdürlüğü yapmış 4 yıldır firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü İbrahim Erbaba'nın evde olduğunu tespit etti. Polislerin geldiğini anlayan firari Erbaba 5'nci katta bulunan evin balkonundan asma ağacına tutunarak dördüncü kat balkonuna indi. Alt komşunun durumu fark edip ne işin var diye sorması üzerine Erbaba, "Asma budarken ayağım kayıp sizin balkona düştüm" dedi. Kapıyı açık olduğunu fark eden firari FETÖ'cü ayakkabısız binadan koşarak kaçtı. Durumu fark eden polis ekipleri 500 metre ilerde taksiye bineceği anda zanlıyı yakaladı.

BYLOCK'A RAĞMEN SUÇLARI KABUL ETMEDİLER

Gözaltına alınan firari FETÖ'cüler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifade alınmak üzere götürüldü. Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğini kabul etmeyen ihraç FETÖ'cü iki emniyet müdürü, polisin göstermiş olduğu deliller doğrultusunda sordukları soruları ise cevapsız bırakarak suçlarını kabul etmediler. Ekiplerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı olduklarını hatırlatılması üzerine 'nasıl yüklendiğinden haberimiz' yok şeklinde cevap verdi. İfadeleri alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi. Emniyet mahrem yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak örgüt tarafından A5 kodu verilen zanlıların ikisinin de Bylock üzerinden örgütsel mesajlaşmalar yaptıkları tespit edildi. Meslekten ihraç edilen Ali Dikici'nin Meslek Yüksek Okullarında Doçent ünvanıyla ders verdiği öğrenilirken İbrahim Erbaba'nın ise, Daire Başkanlıklarında şube müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.