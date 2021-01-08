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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma var mı, kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlaması hakkında İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bilgi verilirken marketlerin, bakkalların, kasapların, manavların ve restoran ile lokantaların çalışma saatleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Bu noktada, kısıtlamaya saatler kala, '9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunun yanıtı da cevap bulmuş oldu. Peki, bu akşam , ne zaman bitiyor ve kaç gün sürecek? İşte, İçişleri Bakanlığının son dakika açıklaması ve sokağa çıkma yasağı saatleri

Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:29 ABONE OL
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma var mı, kaçta başlıyor ve bitiyor?

Son dakika haberleri... Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Hafta sonu yaklaşırken sokağa çıkma yasağı saatleri, açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Öyle ki, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların ve bakkalların çalışma saatleri önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

9-10 OCAK BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri konusuna yönelik olarak şu not paylaşıldı, "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi. Peki, bu akşam marketler, fırınlar ve bakkallar saat kaça kadar açık? Hafta sonu açık olan yerler nereler?

Detaylar şu şekilde;

MARKET, BAKKAL, KURUYEMİŞÇİ, ÇİÇEKÇİ, MANAV, KASAP 20.00'YE KADAR AÇIK

Bu kapsamda;

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

PAKET SERVİS 00.00'A KADAR DEVAM EDECEK

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

EKMEK BAYİLERİ AÇIK

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

ONLİNE TESLİMAT FİRMALARINDAN ALINAN TESLİM EDİLECEK

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

YOĞUNLUK UYARISI

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR, 15 OCAK'TA KALKACAK MI?

Yasakların 15 Ocak'ta kalkacağı ile ilgili iddialar gündeme geldi. Kısıtlamalarla beraber vaka sayısındaki gözle görülür düşüş yaşanırken yasakların kalktığına veya yakın zamanda kalkacağına dair bir karar alınmadı.

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İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma var mı, kaçta başlıyor ve bitiyor?
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