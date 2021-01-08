İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 9-10 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma var mı, kaçta başlıyor ve bitiyor?

Son dakika haberleri... Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Hafta sonu yaklaşırken sokağa çıkma yasağı saatleri, açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de merak konusu oldu. Öyle ki, evlerdeki ihtiyaçların giderilmesi için sokağa çıkma yasağında marketlerin, fırınların ve bakkalların çalışma saatleri önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

9-10 OCAK BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri konusuna yönelik olarak şu not paylaşıldı, "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi. Peki, bu akşam marketler, fırınlar ve bakkallar saat kaça kadar açık? Hafta sonu açık olan yerler nereler?

Detaylar şu şekilde;