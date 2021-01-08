Kılıçdaroğlu, bu ne yaman çelişki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kışkırtması sonrasında destekçileri Kongre binasına girmiş, polisle protestocular arasında arbede yaşanmış, 4 ABD vatandaşı yaşamını yitirmişti. Bu gelişmenin ardından ABD güvenlik güçleri harekete geçmiş ve müdahale ederek olayları durdurmuştu.

KILIÇDAROĞLU "SİVİL AYAKLANMA" DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki kongre binasında yaşananlarla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Kılıçdaroğlu, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır" dedi.

GEZİ KALKIŞMASI'NA DESTEK VERMİŞTİ

İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan, günlerce süren ve şiddetin her türlüsünün yaşandığı Gezi Kalkışması'nın yaşandığı 2013 yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ileti sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu, Gezi Kalkışması sırasında "Halkın gücü diktatörün zulmünü yenecektir. Baskıya ve zulme meydan okuyan herkesi Taksim'e çağırıyorum" diyerek Gezi'ye destek vermişti. Sosyal medyada "Bu ne yaman çelişki" denilerek Kılıçdaroğlu'nun bu iki iletisi paylaşılarak tepki gösteriliyor.