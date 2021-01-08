Narlıdere Belediyesi’nde bıçaklı arbede

Narlıdere Sahilevleri'nde satın aldığı arsanın çevresine bahçe duvarı yapan müteahhit Hasan Ekin, görüşmek için gittiği belediyede Başkan Yardımcısı İsmail Ay tarafından kolundan bıçaklandığını iddia edip şikayetçi oldu.

Olay dün öğle saatlerinde Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'ın makam odasında gerçekleşti. İddiaya göre Narlıdere'de villa yapmak için arsa satın alan müteahhit Hasan Ekin arsanın çevresine bahçe duvarı ördü. Ekin'e kaçak imalat yaptığı gerekçesi ile 1.5 milyon lira para cezası kesildi. Ekin de dün öğle saatlerinde konuyu görüşmek ve tebligatı almak üzere Narlıdere Belediyesi'ne gitti. Başkan yardımcısı Ay ile Ekin arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre Başkan Yardımcısı Ay çekmeceden çıkardığı bıçakla Hasan Ekin'i kolundan yaraladı.

RÜŞVET İDDİASI

Ekin'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, tarafları polis merkezine götürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden darp raporu alan Ekin, karakolda verdiği ifadede Başkan Yardımcısı İsmail Ay'ın kendisinden 100 bin dolar ediğini, vermeyi kabul etmeyince de çıkan tartışmada kolundan bıçakladığını öne sürdü.

SUÇ DUYURUSU

Başkan Yardımcısı Ay ise karakolda iddiaları ret edip Ekin'in kendisini darp ettiğini iddia etti.

Narlıdere Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Hasan Ekin'in kendisine ait arsa üzerine kaçak istinat duvarı yaptığı öne sürüldü.

Cimer'e yapılan şikayet üzerine Ekin'e imar kanununa muhalefetten para cezası kesildiğini belirten belediye yetkilileri olay günü belediyeye gelen Hasan Ekin'in görevli memura ve Başkan Yardımcısı Ay'a sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu iddia etti. Yetkililer ayrıca Ekin hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade etti.