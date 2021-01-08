Son dakika: Adnan Oktar’ın korumasının talebi şaşırttı! İşte mahkemeye sunulan o mektup

Karar günü beklenirken davada ilginç bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanıklardan Mert Sucu, cezaevinden mahkeme heyetine gönderdiği dilekçede, savunmalarında olduğu gibi "örgüt" değil de "arkadaş grubu" olduklarına vurgu yaptı. 3 Ocak tarihli dilekçede Sucu, "Arkadaş grubu sanıklar tarafından hakkımda polis ajanı olduğuma dair kanaat ve inanış var. Herhalde beni darp eden polisleri şikayet etmediğimden dolayı olsa gerek. Üzerime atılı bu mesnetsiz iddianın açıklığa kavuşturulması için değerli heyetinizden Allah rızası için İçişleri Bakanlığından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden veya gerekli kuruluşlardan ismimin sordurulmasını ve bu hayali düşüncenin açıklığa kavuşturulması için değerli heyetinizden gerekli yerlere müzekkere yazılmasını arz ve talep ediyorum" dedi.

İşte o mektup:

