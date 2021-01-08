SON DAKİKA HABERLER: Dolandırıcılar bunu da yaptı! SMA kampanyalarına el attılar





Tuğçe Kurttekin (SMA Tip 1 hastası Poyraz Ali'nin (3) annesi: Poyraz Ali 6 aylık iken SMA teşhisi konuldu. Poyraz Ali şu anda 12 kilo. 1.5 kilo daha alırsa şansını kaybedecekti. Kampanyada çok şükür tedavi parasını topladık. Gen tedavisi için gidecek. Şu anda biz de diğer aileler gibi evraklarımızı hazırlıyoruz. Spinraza adlı ilaçla çok olumlu yanıtlar aldık. Şimdi de yüzde 1 şansımız var ise bunun peşinden gidiyoruz. İşe yarayacak mı yaramayacak mı deneyeceğiz.