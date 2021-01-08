Son dakika: Hrant Dink davasında yeni gelişme: Yakalama kararı çıkarıldı...

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı davada 118'inci duruşma yapıldı. Duruşmaya sanıkların son savunmalarıyla devam edildi. Sanıklardan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ile Ali Poyaz, Emre Cingöz, Ergün Yorulmaz ve Ercan Demir de son savunmalarını yaptı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, cinayetin işlendiği tarihte astsubay rütbesiyle Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi olan Okan Şimşek hakkında tutuklama kararı verdi. Heyet, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Volkan Şahin ve Veysal Şahin'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 11 Ocak'a ertelendi.

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