Son dakika: İstanbul Başsavcılığında yeni işbölümü! Kritik bürolarda yeni görevlendirme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi 24 Aralık'ta yayınladığı kararname ile adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcının görev yerini değiştirmişti. Bu kararname ile Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.

Yılmaz'ın göreve başlamasının ardından İstanbul Adliyesinde başsavcı ve başsavcı vekillerinin görev alanlarına ilişkin yeni işbölümü yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı HSK Bürosu tarafından hazırlanan "Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İşbölümü" konulu yazı savcılık bürolarına gönderildi. Yazıda "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 24/12/2020 tarihli Adli Yargı Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan atamalar nedeni ile görev ve iş bölümü yeniden düzenlenmiştir" denildi.

KRİTİK BÜROLARA YENİ GÖREVLENDİRME

Yazı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile birlikte 13 başsavcı vekilinin de görev ve yetki alanı belli oldu. Buna göre, Mehmet Yılmaz ve Yakup Ali Kahveci, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu yeni başsavcı vekilleri olarak görevlendirildi. Bu büronun tecrübeli savcılarından olan Kahveci, 24 Aralık'taki HSK kararnamesiyle başsavcı vekilliğine terfi etmişti. Suçları Soruşturma Bürosunun önceki başsavcı vekili Murat Çağlak ise Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunun başına getirildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başındaki Başsavcı Vekili Ercan Devrim'in yeni görev alanı "Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu" olarak belirlendi. Bilişim Suçları Bürosuna Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Genel Soruşturma Bürosuna da başsavcı vekilleri Fahri Mutlu Tosun ve İbrahim Bozkurt bakmaya devam edecek.