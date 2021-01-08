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Son dakika: 'ye temsilci atayacağını açıkladı

Sosyal ağ sağlayıcılarına 'de temsilcilik açma kararının ardından şirketler harekete geçerek adım atmıştı. Son dakika haberine göre ve 'un ardından 'un da Türkiye'ye temsilci atayacağı açıklandı. Kararı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:54 Son Güncelleme: 8.1.2021 18:21 ABONE OL
Son dakika: TikTok Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "VK ve YouTube'un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: TikTok Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı
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