Tunç Soyer neye uğradığını şaşırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz haziran ayında Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunmuştu. Bu önerisiyle Soyer eleştirilerin odağı olmuştu.

MECLİS TOPLANTISINA KATILDI

Bazı siyasiler, sivil topluk kuruluşları ve vatandaşlar bu sözleri eleştirmişti. Başkan Soyer, Menemen'de yargıya taşınan belediye başkan vekilliği seçim sürecinde CHP'li Deniz Karakurt'a destek vermek için Menemen Belediyesi'nin olağan meclis toplantısına katıldı.

Bir süre meclisi takip ettikten sonra salondan ayrılan Tunç Soyer çıkışta neye uğradığını şaşırdı. Şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaş makam aracına doğru yürüyen Soyer'e 'Sayın Tunç Soyer sana bir şey söyleyebilir miyim?' diye seslendi ve yanına çağırdı.

Soyer kendisine seslenen vatandaşın yanına gittiğinde, "Çanakkale'de biz yedi düvele bayrağımızı vermedik. Sen ayrı bir bayrak istiyorsun. Niye buraya geliyorsun?' şeklinde sözlerle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Büyük şok yaşayan Soyer hızlı adımlarla kaçar gibi makam aracına gitti.

"BEN ŞEHİT YAKINIYIM"

Soyer gittikten sonra sözlerine devam eden şehit yakını, "Bizim marşımız var o da İstiklal Marşı. DHKP-C'lilere destek vereceğine Çanakkale ruhuna destek versene. Bak söylüyorum sana. Ayrı bir para ayrı bir bayrak isteyen buraya gelmesin. Ben şehit yakınıyım. Açık konuşuyorum bunu duysun Türkiye. Net konuşuyorum. Her defasında bizi ayrılıktan uzak tutan, her söyleyişte bizi kardeş kılan, bu ülkeye 200 eser bırakan tarih boyunca unutulmayacak olan, gönüllerde taht kuran büyük lider Recep Tayyip Erdoğan. Adı Recep'tir. Adı gibi yiğit ve merttir. O yüzden sevgimiz ebettir" dedi.