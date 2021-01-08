TÜRKSAT 5A uzaya çıkıyor

Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A bugün uzaya gönderilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz" dedi. Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağını belirterek, Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nın da kapsama alanına ekleneceği söyledi.Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız" dedi. Türkiye saatiyle bugün 04.28'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak 5A Uydusu 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Söz konusu uydunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın (bugün) verecek. Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.