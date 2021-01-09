Antalya'da FETÖ/PDY'ye eş zamanlı operasyon: 32 şüpheli yakalandı

Bağış/himmet adı altında para toplandığı, toplanan bu paraların sözde mağdur aile olarak nitelenen tutuklu/hükümlü/kamudan ihraç olmuş örgüt mensuplarının ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları için, ayrıca henüz deşifre olmamış ilimizde üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı, örgütsel birlikteliği sağlamak ve diri tutmakamacıyla örgüt üyeleri ile belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği ve toplantılara yer temini edildiği, adli mercilerce işlemleri devam eden örgüt mensuplarını takip etme ve ihtiyacı olanlara avukat sağlandığı tespit edildi.