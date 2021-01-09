Son dakika: Oğlunu belediyede işe sokan Başkan İsmail Uygur mecliste ortalığı karıştırdı

Oğlunu belediyede genel müdür yapmaya kalkan, kendisi ve eşinin heykelini ilçeye yaptıran Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, yeni bir skandalla gündemde. Torbalı Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısına, İsmail Uygur'un galiz ifadeleri damga vurdu.

İLK TOPLANTI OLAYLI BAŞLADI

İzmir'in Torbalı Belediyesi; 2021 yılının ilk meclis toplantısında, tartışmalara sahne oldu. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, AK Parti Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar'a "lan" diye seslenmesi üzerine mecliste gergin anlar yaşandı. Meclis üyeleri, Başkan Uygur'a tepki göstererek, toplantıyı terk etti.

ARSALAR SORULDU, KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Edinilen bilgilere göre, oldukça sakin başlayan meclis toplantısında ilk sekiz önerge tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Dokuzuncu önergede ise belediye arazisinin kat karşılığı satılması gündeme getirildi.

Arsa satışına karşı olduklarını vurgulayan AK Parti Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, kat karşılığı arsa satışının yanlış olduğunu kaydetti. Çağlar'ın AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan arsaları tek tek okuması bir anda tansiyonu artırdı.

HARARET HAKARETE DÖNÜŞTÜ

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur; AK Parti Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar'a yönelik "lan" , "hadi oradan" gibi kaba ifadeler kullandı.

Başkan Uygur'a karşı çıkan Cumhur İttifakı'nı oluşturan meclis üyeleri, oturumu terk etti. AK Partili Çağlar; salonu terk ederken Başkan Uygur'a "Lan kelimesini size iade ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.