CHP'li başkan yolsuzluk iddialarına rağmen o ismi belediyeye memur olarak almaya çalışıyor

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde belediyenin organizasyon işlerini aracılık etme karşılığında ödenen paranın yarısını istediği whatss app yazışmaları ile ortaya çıkmasının ardından partisinden ve Belediyedeki halkla ilişkiler müdürlüğü görevinden istifa eden Çan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Özkan'ı, Belediye Başkanı Bülent Öz sözleşmeli memur olarak yeniden işe almaya kalkınca ortalık karıştı. Duruma tepki gösteren CHP Belediye meclis üyeleri, meclis salonunu terk ederken Başkan Öz'ün geri adım atmayarak, Özkan'ı savunan ısrarcı tutumu kafaları karıştırdı.



ONU İŞARET ETTİ ORTALIK KARIŞTI



Çan Belediyesi'nin, bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak olan 3 sözleşmeli devlet memurunun görüşüldüğü ocak ayı meclis toplantısında ortalık karıştı. Mülakatla alınacak olan 3 kişiden birinin, adı geçmişte yolsuzluk iddialarına karışan Çan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ve belediye çalışanı Tarık Özkan'ın olacağının Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından gündeme getirilmesine CHP saflarından büyük tepki geldi.



İLÇE BAŞKANI KARŞI ÇIKTI



CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan Harun Arslan, Belediye'ye personel alınmasının asla karşısında olmadıklarını, hatta desteklediklerini, ancak sözleşmeli memur olarak alınması planlan ismin şaibeler ile anılan, Çan CHP eski İlçe Gençli Kolları Başkanı Tarık Özkan olmasından dolayı büyük bir rahatsızlık duyduklarını söyledi.





SALONU TERK ETTİLER



CHP Meclis Grubu tarafından konuyla ilgili verilen yazılı önergenin; Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından gündeme alınmaması ve yine CHP Grup Sözcüsü Sevcel Arslan'ın söz istemesine rağmen Başkan Öz tarafından söz hakkı verilmemesi ortamı iyice gerdi. Öz haklarının ellerinden alındığını iddia eden CHP Meclis üyeleri canlı yayında başkan Öz'e tepki göstererek toplu halde salonu terk ettiler.



NE OLMUŞTU



Çan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen 23 Eylül Kurtuluş günü etkinliklerine yolsuzluk iddiaları gölge düşürmüştü. İddiaya göre Bülent Öz'ün göreve gelir gelmez işe aldığı CHP eski Gençlik Kolları Başkanı, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Tarık Özkan ve Mehmet Salkım organizasyonu yapacak olan firma yetkilisine "Organizasyondan %50 isteriz, Payımızı vereceksin.." dedi. Yazışma ve ses kayıtları ortaya çıkmasının ardından her iki personelde görevlerinden istifa ederken Bülent Öz'ün "aklanır aklanmaz görevlerine geri gelecekler" söylemi büyük tepki çekmişti.

YETİMLERLE ALAY ETMİŞTİ



Yazışmalarda Tarık Özkan ile görüşen şahsın organizasyon firmasının sahibinin yetim olduğunu ve yarı yarıya teklifin çok olduğunu bildirmesine rağmen küfür içerikli sözlerle yetimlerle alay etmesi de büyük infial yaratmıştı